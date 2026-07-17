Остановку у Московского вокзала в Нижнем Новгороде перенесли для ночного автобуса

В Нижнем Новгороде с 17 июля изменилось расположение остановочного пункта «Площадь Революции» на маршруте ночного автобуса № 190. Остановку в направлении Катера «Герой» перенесли с площади перед ТЦ «Республика» на улицу Луначарского — за торговым центром. Об этом сообщили в Центре управления транспортных систем.