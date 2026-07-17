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Остановку у Московского вокзала в Нижнем Новгороде перенесли для ночного автобуса

На неудобное расположение жаловались люди.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде с 17 июля изменилось расположение остановочного пункта «Площадь Революции» на маршруте ночного автобуса № 190. Остановку в направлении Катера «Герой» перенесли с площади перед ТЦ «Республика» на улицу Луначарского — за торговым центром. Об этом сообщили в Центре управления транспортных систем.

Решение приняли по просьбам пассажиров. Изменения касается только остановки в сторону Катера «Герой».

Ранее стало известно, что из Нижнего Новгорода в Чулково запустят «Валдаи». Билеты стоят 1000 рублей.