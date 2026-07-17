Новую систему безналичной оплаты тестируют в воронежских автобусах

Сейчас валидаторы работают через систему «ГЛОНАСС», которая определяет геопозицию автобуса и передаёт данные. Однако в последнее время из-за проблем с определением геолокации нередко происходят сбои, в связи с чем рассчитывается неверная стоимость проезда. В итоге одни пассажиры переплачивают, а другие недоплачивают.