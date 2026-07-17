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Новую систему безналичной оплаты тестируют в воронежских автобусах

Речь идёт о двух пригородных маршрутах.

Источник: АиФ Воронеж

Новая система безналичной оплаты может появиться на двух пригородных маршрутах в Воронежской области. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное пассажирское автотранспортное предприятие № 3.

Речь идёт об общественном транспорте, курсирующем под номерами 366А и 366 В. Автобусы связывают столицу Черноземья и два села в Рамонском районе. Стоимость проезда рассчитывается в зависимости от расстояния, которое проехал пассажир. Тариф составляет 3 рубля 40 копеек за километр.

Сейчас валидаторы работают через систему «ГЛОНАСС», которая определяет геопозицию автобуса и передаёт данные. Однако в последнее время из-за проблем с определением геолокации нередко происходят сбои, в связи с чем рассчитывается неверная стоимость проезда. В итоге одни пассажиры переплачивают, а другие недоплачивают.

Чтобы разрешить эту проблему, на данный момент тестируется новое оборудование, которое должно независимо от «ГЛОНАССа» определять местоположение автобусов, а также остановки.

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