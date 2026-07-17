Нижегородские ученые научили искусственный интеллект находить когнитивные перегрузки по голосу

Ученые Университета Лобачевского (ННГУ) разработали модель машинного обучения, которая по акустическим характеристикам речи выявляет признаки когнитивной перегрузки, сообщили в вузе. Модуль, созданный в лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук, способен определять уровень интеллектуального напряжения и может быть интегрирован в системы мониторинга состояния операторов, диспетчеров, водителей, сотрудников служб безопасности и других специалистов, работающих в условиях высокой умственной нагрузки.
В эксперименте участники сначала рассказывали о себе в спокойной обстановке, затем читали вслух сложный научный текст и пересказывали его. Исследователи фиксировали переход от спокойного состояния к физиологической активации по динамике сердечного ритма, которая совпадала с изменениями голосовых параметров. «Наше исследование показывает, что голос отражает изменения функционального состояния человека при когнитивной перегрузке», — пояснила руководитель проекта, канд. психол. наук, заведующая лабораторией киберпсихологии Валерия Демарева.
Ученые отмечают, что для практического внедрения модуль потребуется дополнительно обучить на данных, релевантных конкретным профессиональным задачам. После дообучения и настройки «под заказчика» модель сможет оценивать готовность специалистов к работе в условиях высокого интеллектуального напряжения, а также помогать при подборе и обучении персонала. По словам Демаревой, инструмент будет определять признаки перегрузки в ситуациях, когда человеку нужно одновременно удерживать информацию в памяти, быстро принимать решения и сохранять концентрацию, что позволит оптимизировать распределение задач и специализацию сотрудников.
В дальнейшем модуль планируется включить в программный комплекс для мониторинга функционального состояния человека, разрабатываемый в лаборатории киберпсихологии ННГУ. Ректор университета Олег Трофимов отметил, что разработка демонстрирует научно‑технологический потенциал вуза и междисциплинарный подход исследовательских команд, а внедрение решения повысит безопасность и эффективность интеллектуального труда.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда; результаты опубликованы в международном научном журнале The European Physical Journal Special Topics.
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