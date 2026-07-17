Нижегородские ученые научили искусственный интеллект находить когнитивные перегрузки по голосу

Ученые отмечают, что для практического внедрения модуль потребуется дополнительно обучить на данных, релевантных конкретным профессиональным задачам. После дообучения и настройки «под заказчика» модель сможет оценивать готовность специалистов к работе в условиях высокого интеллектуального напряжения, а также помогать при подборе и обучении персонала. По словам Демаревой, инструмент будет определять признаки перегрузки в ситуациях, когда человеку нужно одновременно удерживать информацию в памяти, быстро принимать решения и сохранять концентрацию, что позволит оптимизировать распределение задач и специализацию сотрудников.