Юрий Трутнев: «Северный завоз на Дальнем Востоке — приоритет номер один»

«Северный завоз остаётся приоритетом для нас. В настоящее время по графику всё доставляется в труднодоступные районы, более 50% в валовом исполнении, ну и 100% графика выполняется. Конечно, мы внимательно мониторим ценовую политику, потому что не исключено влияние топливного фактора, который в судовой доставке значительную долю занимает. Мы договорились с Минвостокразвития, что отдельный мониторинг будет обеспечен, для того, чтобы избежать резких ценовых колебаний. Ну и мы расширяем систему поддержки, которую с краевого бюджета выделяем. Это фиксированный набор товаров первой необходимости, который мы субсидируем транспортной составляющей в доступные районы».