Юрий Трутнев: «Северный завоз на Дальнем Востоке — приоритет номер один»

Как отметил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, северный завоз находится в числе приоритетных для власти, сообщает hab.aif.ru.
«Если мы не завезём топливо в необходимый период, то потом или вообще не завезём, или завезём с значительными дополнительными финансовыми затратами. Поэтому сегодня северный завоз в правительстве стоит как приоритетный вопрос», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что держит вопрос северного завоза на контроле. Ежедневно с регионами проводятся штабы, о результатах которых докладывается зампреду правительства РФ Александру Новаку.
«Поставка в рамках северного завоза приоритизирована выше всех других категорий потребителей топлива. Анализируем логистику, чтобы топливо поступало в отдалённые регионы своевременно. Весь северный завоз, а это 1,2 млн тонн по 19 регионам, будет выполнен в полном объёме», — заверил Чекунков.
«Для меня, как губернатора, крайне важно слышать людей. Наш Президент Владимир Путин ставит перед нами чёткую задачу — особое внимание уделять повышению качества жизни людей в отдалённых районах. Северный завоз продовольствия и топлива, то что всегда крайне актуально для жителей. Это их уверенность в завтрашнем дне. Поэтому держу вопрос на личном контроле. Сейчас всё идет по графику. К доставке планируется 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов и 11,2 тыс. тонн угля. Также по просьбе населения увеличен на 40% объём доставки продовольственных и непродовольственных товаров, более 50 тонн. На эти цели из краевого бюджета уже выделено 64 млн руб.», — сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава Камчатского края Владимир Солодов также отметил первостепенность решения вопроса северного завоза.
«Северный завоз остаётся приоритетом для нас. В настоящее время по графику всё доставляется в труднодоступные районы, более 50% в валовом исполнении, ну и 100% графика выполняется. Конечно, мы внимательно мониторим ценовую политику, потому что не исключено влияние топливного фактора, который в судовой доставке значительную долю занимает. Мы договорились с Минвостокразвития, что отдельный мониторинг будет обеспечен, для того, чтобы избежать резких ценовых колебаний. Ну и мы расширяем систему поддержки, которую с краевого бюджета выделяем. Это фиксированный набор товаров первой необходимости, который мы субсидируем транспортной составляющей в доступные районы».
По словам главы Якутии Айсена Николаева, в республике северный завоз также является приоритетом № 1.
«Сегодня есть прямое поручение президента в рамках обеспечения топливом регионов страны. Приоритизация поставок по северному завозу абсолютна. Мы это видим по тем начавшимся отгрузкам в адрес наших грузополучателей, которые реализуют программы северного завоза для государственных и муниципальных нужд. Уверен, что мы с этой задачей обязательно справимся», — заверил он.