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Сколько на самом деле соли нужно человеку, рассказала врач

Зарема Тен: нашему организму достаточно менее четверти чайной ложки соли в день.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Организму человека достаточно менее четверти чайной ложки соли в день, однако реальное потребление в разы выше, сообщила терапевт Видновской больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен.

«Проблема заключается в том, что потребности организма в натрии минимальны — всего около 500 миллиграммов, менее четверти чайной ложки соли в день для базовых функций. Однако современный рацион обеспечивает намного больше. Между рекомендуемой нормой и реальным потреблением соли разрыв просто колоссальный», — сказала Тен NEWS.ru.

Врач отметила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами соли в день, однако в большинстве развитых стран, включая Россию, среднее потребление колеблется от восьми до 15 граммов, а иногда и выше.