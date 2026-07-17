Сколько на самом деле соли нужно человеку, рассказала врач

«Проблема заключается в том, что потребности организма в натрии минимальны — всего около 500 миллиграммов, менее четверти чайной ложки соли в день для базовых функций. Однако современный рацион обеспечивает намного больше. Между рекомендуемой нормой и реальным потреблением соли разрыв просто колоссальный», — сказала Тен NEWS.ru.