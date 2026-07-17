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В Воронежской области запустили крупный тепличный комплекс

Масштабный инвестпроект по развитию овощеводства в защищенном грунте стоимостью более 22,7 миллиарда рублей реализовали в Бобровском районе Воронежской области. Здесь заработал тепличный комплекс, способный производить более 50 тысяч тонн томатов и огурцов ежегодно. Его деятельность будет приносить в казну около 487 миллионов рублей в год.

Источник: "Российская газета"

Масштабный инвестпроект по развитию овощеводства в защищенном грунте стоимостью более 22,7 миллиарда рублей реализовали в Бобровском районе Воронежской области. Здесь заработал тепличный комплекс, способный производить более 50 тысяч тонн томатов и огурцов ежегодно. Его деятельность будет приносить в казну около 487 миллионов рублей в год.

На открытии объекта побывали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и глава района Анатолий Балбеков. Они поучаствовали в символической посадке рассады под первый урожай.

Новый комплекс занимает около 40 гектаров, в перспективе на нем будет трудиться 755 человек. Эксплуатировать теплицы будет компания «Воронеж-Агро» — структура ГК «Династия». Как подчеркнул Алексей Гордеев, после выхода на полную мощность это будет один из самых больших комбинатов в стране, а его вклад в овощное производство внутри Воронежской области достигнет 80 процентов.

Тепличное хозяйство оборудовано с учетом новейших технологий, которые позволяют точно управлять развитием кустов через капельный полив, дозированное внесение подкормки, регуляцию световых условий, температуры и влажности. Системы в автоматическом режиме отслеживают ключевые параметры производства и помогают вести его круглый год со стабильным качеством овощей и высокой урожайностью.

Глава региона Александр Гусев поблагодарил инвесторов за активность и особо выделил тот факт, что проект воплощен в Бобровском районе, который лидирует в области по развитию экономики и вложениям в реальный сектор. По его мнению, территория имеет потенциал и к дальнейшему росту бизнеса — но уже не в производстве, а в переработке сельхозпродукции, о чем говорят заявления ряда крупных организаций.

В свою очередь, экономическая стабильность и возможности трудоустройства привлекают в муниципалитет переселенцев, добавил Гусев, подчеркнув, что создание комфортных условий для людей — большая заслуга администрации района и лично ее главы Анатолия Балбекова.

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