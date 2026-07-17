В Воронежской области запустили крупный тепличный комплекс

Глава региона Александр Гусев поблагодарил инвесторов за активность и особо выделил тот факт, что проект воплощен в Бобровском районе, который лидирует в области по развитию экономики и вложениям в реальный сектор. По его мнению, территория имеет потенциал и к дальнейшему росту бизнеса — но уже не в производстве, а в переработке сельхозпродукции, о чем говорят заявления ряда крупных организаций.