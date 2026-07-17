В драке из-за женщины калининградец пырнул ножом приятеля, задев позвоночник: раненый частично парализован

Компания из пятерых человек устроила застолье — хозяева пригласили знакомую пару. В какой-то момент глава семейства решил, что один из гостей обидел его супругу. Как объяснила сама женщина, ситуация усугубилась тем, что мужчины подрались и гость случайно задел её кулаком. Во время потасовки подозреваемый нанёс 48-летнему оппоненту несколько ударов кухонным ножом в спину и живот.