Что такое фантазия, и зачем она нужна человеку

Способность представлять несуществующие образы, ситуации и целые миры играет важную роль в жизни человека. Именно она лежит в основе творчества, научных открытий, планирования будущего и поиска нестандартных решений. Вместе с экспертами РБК Life разобрался, что такое фантазия, чем она отличается от воображения, зачем нужна человеку и можно ли ее развить.
Что такое фантазия
Фантазия — это способность выдумывать и представлять что-либо, чего нет в действительности. Иными словами, это психический процесс, который позволяет человеку создавать новые образы, идеи и ситуации, не основанные на непосредственном восприятии действительности.
В отличие от воспоминаний, фантазия свободно комбинирует уже имеющийся опыт, знания и впечатления, формируя то, чего человек никогда не видел и не переживал.
Чем фантазия отличается от воображения
Воображение — это более широкая способность психики, которая выражается в умении на основе жизненного опыта, знаний и наблюдений творчески преобразовывать реальность и создавать новые целостные образы действительности.
Фантазия — это частный вид воображения, при котором человек свободно комбинирует и трансформирует уже известные образы, создавая необычные, иногда полностью нереалистичные конструкции. Чаще всего фантазия не ограничена логикой и практической целью.
Мечта отличается от обоих процессов: это не столько механизм мышления, сколько эмоционально окрашенный образ желаемого будущего. Мечта всегда направлена в будущее и связана с личной ценностью или стремлением.
Зачем человеку нужна фантазия
Фантазия нужна человеку как инструмент внутренней регуляции, осмысления потребностей и моделирования будущего, который помогает лучше понимать себя и находить новые решения в реальной жизни:
- помогает регулировать эмоции (снижает стресс, дает ощущение безопасности и «передышки»);
- позволяет репетировать будущее (мысленно проигрывать ситуации, разговоры, решения);
- показывает скрытые потребности (через фантазии проявляются желания — свобода, признание, близость);
- поддерживает творчество и инновации (многие идеи и решения сначала рождаются как воображаемые сценарии);
- помогает понимать себя (фантазии несут сигналы о том, чего не хватает или что важно человеку);
- дает безопасное пространство для исследования возможностей (можно «примерить» разные жизни без реальных последствий).
Как развить фантазию
Фантазию действительно можно развить как навык — это подтверждают исследования когнитивной психологии и нейронауки: регулярная тренировка воображения усиливает способность к генерации новых идей, гибкость мышления и креативность.
Упражнения для взрослых
Исследования в области когнитивной психологии показывают, что способность к дивергентному (креативному) мышлению в среднем снижается с возрастом — не из-за «утраты фантазии», а из-за усиления когнитивного контроля и критического фильтра, а также закрепления привычных стратегий решения задач.
У взрослых мозг чаще выбирает проверенные, эффективные схемы, минимизируя неопределенность и риск ошибки. Это повышает продуктивность в реальных задачах, но снижает спонтанность и гибкость мышления. Дополнительно влияет эффект «фиксированных шаблонов»: знакомые решения автоматически подавляют альтернативные варианты. При этом креативность и дивергентное мышление сохраняют пластичность во взрослом возрасте и поддаются тренировке через специальные упражнения и когнитивные практики.
- 20 способов использования предмета. Возьмите любой объект (например, кружку или скрепку) и придумайте 20 нестандартных способов его использования. Цель — не реалистичность, а максимальное количество альтернатив.
- История из трех слов. Возьмите три случайных слова (например: «лестница», «облако», «ключ») и составьте короткий сюжет, где они логически связаны.
- Дорисуйте образ. Посмотрите на случайное пятно, текстуру или абстрактную форму и придумайте, на что это похоже, а затем интегрируйте образ в историю или сцену.
- «Что, если…» Задавайте себе вопросы: «А что, если гравитация исчезнет на 10 секунд?» или «Что, если животные умели бы говорить?» — и подробно моделируйте последствия.
- Смена контекста. Попробуйте представить обычную задачу в другом мире: в средневековье, космосе, другом устройстве общества.
Упражнения для детей
- «Волшебный предмет». Придумайте с ребенком, какими свойствами обладает, например, волшебная палочка: что она умеет делать, как работает, какие у нее ограничения.
- «Дорисуй и оживи». Ребенку дают случайную форму или «монстрика» — нужно дорисовать его и придумать характер, имя и историю.
- «Продолжи сказку». Расскажите знакомую сказку и предложите ребенку придумать альтернативное продолжение: что было бы, если герой поступил иначе.
- «Что это может быть?» Обычный предмет (камень, коробка, лист бумаги) превращается в разные объекты в зависимости от сценария игры.
«Чтобы развивать у детей фантазию, используйте все средства: книжки, мультики, обсуждения. Смотрите на небо, придумывайте формы облакам, рассматривайте их — не бойтесь в этот момент нести всякую чепуху. Фантазия полезна. Это то, что может сделать нас великими, потому что она составляет значимую часть нашей психической жизни и определяет глубину внутреннего мира. Чтобы ее развивать, важно много читать книги, поддерживать игры, покупать конструкторы — и вообще это отличная область для развития. Рисовать, разрешать лепить из пластилина — больше подобных творческих проявлений. Также полезно смотреть спектакли, мультики и фильмы, путешествовать — наполнять ребенка разными впечатлениями и фантазировать вместе с ним» — рассказывает Саша Дорофеева, практикующий психолог, гештальт-консультант, emdr-терапевт из Воронежа.
Исследования в области возрастной психологии показывают, что воображение наиболее активно развивается именно в дошкольном и младшем школьном возрасте. В этот период оно отличается высокой образностью, спонтанностью и слабым критическим контролем, что делает детские фантазии особенно яркими и гибкими.
Ученые связывают это с тем, что у детей еще не до конца сформированы механизмы жесткого когнитивного контроля и «внутреннего критика». Кроме того, ведущей деятельностью в этом возрасте является сюжетно-ролевая игра, которая напрямую стимулирует развитие творческого воображения.
«Я работаю с детьми младшего школьного возраста и в повседневной практике вижу, что воображение у них развивается особенно активно. Дети легко включаются в сюжетные игры, быстро придумывают новые сценарии, могут “оживлять” обычные предметы и наделять их неожиданными свойствами. Даже в учебных заданиях они часто предлагают нестандартные решения, если им не ограничивать пространство строгим алгоритмом. При этом заметно, что фантазия лучше всего проявляется в условиях свободы — в условиях, когда есть возможность играть, обсуждать идеи, придумывать истории и не бояться неправильного ответа. Именно через такую деятельность воображение постепенно становится более структурированным и начинает поддерживать и обучение, и общение, и решение задач», — поясняет Надежда Голубкова, учитель младших классов в школе «Апельсин» в Санкт-Петербурге.
Вопросы о фантазии
Что значит бурная, богатая и развитая фантазия?
Когда говорят о «бурной», «богатой» или «развитой» фантазии, обычно подразумевают не разные типы способностей, а разные проявления работы воображения. В научной психологии эти формулировки не являются строгими терминами, но они соотносятся с такими понятиями, как яркость мысленных образов, склонность к фантазированию и уровень развития творческого воображения. Люди отличаются тем, насколько легко у них возникают мысленные образы, насколько они детализированы и эмоционально насыщены, а также как часто они обращаются к воображаемым сценариям в повседневной жизни.
Под богатой фантазией обычно понимают способность генерировать большое количество разнообразных образов, идей и ассоциаций. Такой человек легко придумывает истории, замечает необычные связи между явлениями и способен мысленно представлять ситуации, которых никогда не видел в реальности. Богатая фантазия проявляется не только в творчестве, но и в повседневной жизни — например, при поиске решений, планировании будущего или объяснении сложных вещей через образы и сравнения.
Правда ли, что с возрастом фантазия угасает, и можно ли это остановить?
С возрастом меняется не сама способность фантазировать, а то, как человек ее использует. У детей воображение обычно более свободное и спонтанное: они легче придумывают необычные сюжеты, не слишком задумываясь о том, насколько они реалистичны. Взрослые же чаще опираются на опыт, логику и привычные способы мышления. Поэтому может возникать ощущение, что фантазия «угасает», хотя на самом деле она становится более контролируемой. Исследователи связывают это с развитием когнитивного контроля и так называемого внутреннего критика. По мере взросления мозг все чаще отбирает идеи по принципу полезности и реалистичности, отбрасывая многие необычные варианты еще на этапе их возникновения. Кроме того, взрослые чаще используют готовые решения, которые уже доказали эффективность, поэтому реже обращаются к свободному экспериментированию и игре — важным источникам воображения.
Полностью остановить возрастные изменения невозможно, но сохранить гибкость воображения вполне реально. Этому помогают новые впечатления, чтение художественной литературы, творческие занятия, игры, путешествия, освоение непривычных навыков и сознательный отказ от поиска только «правильных» ответов. Чем чаще человек позволяет себе исследовать новые идеи и сценарии, тем активнее продолжает работать его фантазия.
Нужна ли фантазия людям нетворческих профессий?
«Однозначно, фантазия нужна всем людям — это то, что может сделать нас великими. Даже трудно представить “нетворческие” профессии, потому что творчество в той или иной степени присутствует практически в любой деятельности. Даже если взять продавцов — там тоже в какой-то степени присутствует творчество, например, в общении с людьми или поиске подхода. Мне сложно представить существ на планете Земля, которые обладали бы таким уровнем творческого мышления, как человек. Я сейчас думаю про муравьев, обезьян, птиц — но это все-таки больше про инстинкты, чем творчество в человеческом понимании. А вот человек действительно отличается именно этой творческой жилкой: мы по своей природе — творцы. И фантазия — это то, что помогает находить нестандартные решения и делает жизнь более гибкой и интересной» — размышляет Саша Дорофеева, практикующий психолог, гештальт-консультант, emdr-терапевт из Воронежа.
Главное о фантазии
- Фантазия — это способность создавать новые образы, идеи и ситуации, которых не существует в реальности. Она комбинирует имеющийся опыт и помогает выходить за рамки непосредственного восприятия.
- Воображение является более широким психическим процессом, а фантазия выступает его частным видом: она менее ограничена логикой и практическими задачами. Мечта представляет собой эмоционально окрашенный образ желаемого будущего.
- Фантазия играет важную роль в жизни человека: помогает регулировать эмоции, снижать стресс, моделировать будущее, понимать собственные потребности и искать нестандартные решения.
- Многие творческие идеи, инновации и научные открытия начинаются именно с фантазирования и мысленного проигрывания различных сценариев.
- Исследования когнитивной психологии показывают, что фантазию и креативное мышление можно развить в любом возрасте с помощью регулярных упражнений и тренировки воображения.
- У взрослых снижение спонтанности фантазии связано не с ее исчезновением, а с усилением когнитивного контроля, привычкой опираться на проверенные решения и действием «внутреннего критика».
- Для развития фантазии взрослым полезны упражнения на дивергентное мышление: поиск необычных способов использования предметов, создание историй из случайных слов, моделирование фантастических сценариев и смена привычного контекста.
- У детей воображение особенно активно развивается в дошкольном и младшем школьном возрасте благодаря сюжетно-ролевым играм, высокой образности и отсутствию жестких ограничений со стороны критического мышления.
- Развивать детскую фантазию помогают книги, творчество, конструкторы, игры, придумывание историй, обсуждение увиденного, путешествия и получение новых впечатлений.
- Богатая фантазия проявляется в способности создавать множество разнообразных образов и идей, а сохранить ее во взрослом возрасте помогают чтение, творчество, новые впечатления, игры, путешествия и освоение непривычных навыков. При этом фантазия полезна людям любых профессий.