Что такое фантазия, и зачем она нужна человеку

С возрастом меняется не сама способность фантазировать, а то, как человек ее использует. У детей воображение обычно более свободное и спонтанное: они легче придумывают необычные сюжеты, не слишком задумываясь о том, насколько они реалистичны. Взрослые же чаще опираются на опыт, логику и привычные способы мышления. Поэтому может возникать ощущение, что фантазия «угасает», хотя на самом деле она становится более контролируемой. Исследователи связывают это с развитием когнитивного контроля и так называемого внутреннего критика. По мере взросления мозг все чаще отбирает идеи по принципу полезности и реалистичности, отбрасывая многие необычные варианты еще на этапе их возникновения. Кроме того, взрослые чаще используют готовые решения, которые уже доказали эффективность, поэтому реже обращаются к свободному экспериментированию и игре — важным источникам воображения.