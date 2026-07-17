В Ставропольском крае пройдет чемпионат России по дзюдо

Чемпионат России по дзюдо впервые состоится на Ставрополье с 13 по 19 октября на базе выставочного центра «МинводыЭКСПО», что соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
Соглашение между правительством Ставрополья и Федерацией дзюдо России было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Документ также предусматривает совершенствование системы подготовки спортсменов, развитие тренерских кадров, организацию и проведение соревнований различного уровня.
«Дзюдо на Ставрополье развивается и пользуется популярностью. Наши спортсмены достойно представляют регион на всероссийском и международном уровнях. Подписанное соглашение поддержит эти тенденции и поможет создать больше возможностей для подготовки спортсменов, развития инфраструктуры и проведения крупных соревнований. В конечном счете это важный шаг для популяризации спорта среди нашей молодежи и залог появления на Ставрополье новых чемпионов», — отметил губернатор Владимир Владимиров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.