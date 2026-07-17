В Ставропольском крае пройдет чемпионат России по дзюдо

«Дзюдо на Ставрополье развивается и пользуется популярностью. Наши спортсмены достойно представляют регион на всероссийском и международном уровнях. Подписанное соглашение поддержит эти тенденции и поможет создать больше возможностей для подготовки спортсменов, развития инфраструктуры и проведения крупных соревнований. В конечном счете это важный шаг для популяризации спорта среди нашей молодежи и залог появления на Ставрополье новых чемпионов», — отметил губернатор Владимир Владимиров.