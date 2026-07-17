Акимат показал, какой объект начали сносить в Алматы 17 июля

Об этом 17 июля 2026 года рассказали в акимате южной столицы:
«В ходе внеплановой проверки установлено, что объект был возведен без разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. После материалы были направлены в суд».
Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям пристройка признана незаконной и подлежит сносу.
«Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города», — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
26 июня 2026 года стало известно, что в центре Алматы начали сносить крупнейшую пристройку. Судебные разбирательства длились два года.