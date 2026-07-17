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Акимат показал, какой объект начали сносить в Алматы 17 июля

В Алматы продолжается снос незаконных объектов. На этот раз речь о незаконной пристройке, расположенной по адресу: ул. Розыбакиева, 249/1, сообщает Zakon.kz.

Источник: https://t.me/almaty_akimat/37716

Об этом 17 июля 2026 года рассказали в акимате южной столицы:

«В ходе внеплановой проверки установлено, что объект был возведен без разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. После материалы были направлены в суд».

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям пристройка признана незаконной и подлежит сносу.

«Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города», — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

26 июня 2026 года стало известно, что в центре Алматы начали сносить крупнейшую пристройку. Судебные разбирательства длились два года.