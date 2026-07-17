На тушение пожаров в Красноярском крае с участием специалистов из других регионов выделят 82 млн рублей

Еще один договор заключают с Уральской авиабазой из Свердловской области. Его сумма составляет почти 29 млн рублей. В край должны приехать 30 специалистов также на 30 дней. Эти команды будут помогать обследовать лесные пожары, доставлять людей и технику к местам тушения, локализовать огонь, дотушивать очаги и не допускать повторного возгорания.