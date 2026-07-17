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На тушение пожаров в Красноярском крае с участием специалистов из других регионов выделят 82 млн рублей

В Красноярском крае для помощи в тушении лесных пожаров привлекают другие регионы России. Общая сумма договоров составляет почти 82 млн рублей.

В Красноярском крае для помощи в тушении лесных пожаров привлекают другие регионы России. Общая сумма договоров составляет почти 82 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Красноярский краевой Лесопожарный центр. К работам планируют привлечь специалистов из Бурятии и Свердловской области. С Бурятией договор рассчитан на 53 млн рублей. По нему в Красноярский край должны направить 39 сотрудников Авиалесоохраны на 30 дней.

Еще один договор заключают с Уральской авиабазой из Свердловской области. Его сумма составляет почти 29 млн рублей. В край должны приехать 30 специалистов также на 30 дней. Эти команды будут помогать обследовать лесные пожары, доставлять людей и технику к местам тушения, локализовать огонь, дотушивать очаги и не допускать повторного возгорания.

Напомним, что в Красноярском крае введен режим ЧС. Он действует из-за лесных пожаров с 10 июня 2026 года.