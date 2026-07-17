Урюпинский крановый завод освоил выпуск импортозамещающей продукции

«Волгоградская область оказала предприятию серьезную поддержку, и мы видим, что уже реализован проект по выпуску продукции, 90 процентов которой мы ранее импортировали. По отзывам крупнейших компаний, где используется выпущенная в Урюпинске продукция, в сравнении с импортной она имеет преимущества, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Мы сегодня увидели опережающую работу предприятия по созданию новых производственных мощностей — это достаточно серьезный шаг в реализации наших программ развития. Мы обсудили новые виды продукции, которые могут здесь выпускаться. Планы хорошие, и со своей стороны мы их поддержим. В целом, мы рассчитываем, что в течение следующих трех-четырех лет наше производство крановой техники, тельферного оборудования займет серьезную нишу в стране».