Урюпинский крановый завод освоил выпуск импортозамещающей продукции

Масштабный инвестпроект с господдержкой реализуют на Урюпинском крановом заводе. В 2027 году уже планируют выйти на проектную мощность — выпускать ежегодно 500 электрических талей грузоподъемностью от одной до 25 тонн и высотой подъема до ста метров. С модернизацией завода ознакомился губернатор Андрей Бочаров.
Проект общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей реализуется при поддержке Минпромторга России и регионального Фонда развития промышленности. Новая импортозамещающая продукция имеет хороший экспортный потенциал, поэтому в перспективе производство поэтапно планируют увеличить до 12 тысяч талей в год.
«Волгоградская область оказала предприятию серьезную поддержку, и мы видим, что уже реализован проект по выпуску продукции, 90 процентов которой мы ранее импортировали. По отзывам крупнейших компаний, где используется выпущенная в Урюпинске продукция, в сравнении с импортной она имеет преимущества, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Мы сегодня увидели опережающую работу предприятия по созданию новых производственных мощностей — это достаточно серьезный шаг в реализации наших программ развития. Мы обсудили новые виды продукции, которые могут здесь выпускаться. Планы хорошие, и со своей стороны мы их поддержим. В целом, мы рассчитываем, что в течение следующих трех-четырех лет наше производство крановой техники, тельферного оборудования займет серьезную нишу в стране».
Глава региона посетил производство и осмотрел новые цеха.
В ходе рабочей поездки в Урюпинск он также уделил большое внимание реставрации кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы. Здание является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. Завершается роспись храма. Фресками уже украшены трапезная часть, северный и южный входы, алтарь, расписывается центральная часть собора. Полностью завершить все работы планируют до конца года.
«Важно было посмотреть, как реализуются наши договоренности, как идут работы в кафедральном соборе. В 2027 году мы будем отмечать 200-летие явления Урюпинской Божией Матери, и мы уже приступили к подготовке к этому событию. В реконструкции участвуют внебюджетные источники, средства необходимые выделили, изменения колоссальные происходят. К концу сентября основные работы будут завершены», — заявил губернатор.
Еще одна точка притяжения горожан и гостей Урюпинска — «Сквер двух вокзалов». Территория площадью 1,3 га активно благоустраивается: выполнено мощение пешеходной части, смонтирована система полива, посажены деревья, кустарники и цветы, уложен газон. В сквере возвели амфитеатр, сцену, детскую игровую и спортивную площадки, обустроили навесы, создали арт-объект «Урюпинское время», тематический павильон-променад «Связь», установили скамейки и лежаки. Смонтированы освещение и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Одновременно благоустроена прилегающая к скверу территория, включая привокзальную площадь, остановки и тротуары.
Райцентром Андрей Бочаров не ограничился и посетил также хутор Попов и станицу Михайловскую. В первом он проинспектировал состояние фельдшерско-акушерского пункта, пообщался с его работниками и пациентами. А в Михайловской внимание главы области привлекла культурная инфраструктура. На деньги гранта здесь обустроили сквер с памятником художнику Илье Машкову — местному уроженцу. Слева и справа от статуи расположены репродукции картин мастера. Неподалеку в старинном купеческом здании открыт Дом творчества им. Машкова. В нем расположены выставочный зал и отделение детской школы искусств.