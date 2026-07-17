Более 218 тысяч школьников приняли участие в проекте «День цифры»

Всероссийский профориентационный проект «День цифры», реализуемый в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», объединил с начала летнего сезона более 2,9 тыс. детских и пришкольных лагерей и 218 тыс. школьников по всей стране. Об этом сообщили в АНО «Цифровая экономика».
Проект помогает детям во время летних каникул познакомиться с современными цифровыми технологиями, востребованными ИТ-профессиями, искусственным интеллектом и основами кибербезопасности в игровом интерактивном формате. В новом сезоне программа была дополнена уникальными образовательными материалами по ИИ, подготовленными экспертами Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда «Вклад в будущее».
«Непрерывное просвещение и развитие цифровой грамотности у детей и подростков — это инвестиция в будущее. “День цифры” в летних лагерях помогает детям освоить эти навыки и погрузиться в мир ИТ-профессий. “Вклад в будущее” рад быть частью этого проекта и делать так, чтобы каждый ребенок открывал для себя мир управления искусственным интеллектом, развивал навыки критического мышления и креативности, учился работать в команде. Пусть этот летний проект станет для ребят не просто интересным занятием, а шагом к будущему, полному новых открытий!» — отметил исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.
По итогам первого месяца реализации проекта определены регионы-лидеры по количеству участников. Первое место заняла Челябинская область (32 387 школьников), на втором месте — Иркутская область (21 858 учащихся), замыкает тройку лидеров Омская область (19 424 участника).
В этом году проект продолжает развиваться и пополняется образовательным контентом, подготовленным компаниями VK, «1С» и «Яндекс». Новые материалы помогут школьникам ближе познакомиться с современными цифровыми профессиями, пользовательскими интерфейсами, искусственным интеллектом, цифровой безопасностью и критическим мышлением. Методические рекомендации для педагогов и вожатых, сценарии игровых занятий и другие материалы размещены в открытом доступе на сайте проекта и могут бесплатно использоваться образовательными организациями и детскими лагерями в течение всего года.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.