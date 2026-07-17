Более 218 тысяч школьников приняли участие в проекте «День цифры»

«Непрерывное просвещение и развитие цифровой грамотности у детей и подростков — это инвестиция в будущее. “День цифры” в летних лагерях помогает детям освоить эти навыки и погрузиться в мир ИТ-профессий. “Вклад в будущее” рад быть частью этого проекта и делать так, чтобы каждый ребенок открывал для себя мир управления искусственным интеллектом, развивал навыки критического мышления и креативности, учился работать в команде. Пусть этот летний проект станет для ребят не просто интересным занятием, а шагом к будущему, полному новых открытий!» — отметил исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.