Мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ с 2022 года

Ранее департамент финансов городской администрации и депутаты думы решили обратиться к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой увеличить бюджетное финансирование на восстановление убежищ. Председатель комиссии думы по бюджетной политике Марк Фельдман напомнил, что средства необходимы, в частности, для покраски стен, чтобы защитные сооружения соответствовали требованиям безопасности и могли принять граждан. Также необходимо проработать маршруты эвакуации граждан, полагают в думе.