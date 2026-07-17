Более 320 млн рублей заплатят нижегородские предприятия за загрязнение стоков

Кроме того, более чем на 10% выросли начисления за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения — они превысили 100 млн рублей. В июне специалисты выявили на одном из городских заводов запрещенный сброс нефтепродуктов, а 16 июля на главной насосной станции зафиксировали поступление серой маслянистой субстанции с резким запахом, предположительно ацетона.