В Ростовской области прокуратура оспорит земельные контракты казачьего общества

Надзорное ведомство требует признать недействительными договоры по развитию и эксплуатации земель и договор аренды земельного участка, а также обязать ответчиков вернуть участок. В канцелярии суда «Ъ-Ростов» сообщили, между «Мечетинским юртом» и ИП было подписано три контракта на развитие земель, их обработку и сбор урожая. При этом соглашения были заключены без проведения обязательных торгов.