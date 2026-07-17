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В Ростовской области прокуратура оспорит земельные контракты казачьего общества

Прокуратура подала иск об оспаривании трех контрактов казачьего общества о развитии и возделывании земель в Зерноградском районе. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура подала иск об оспаривании трех контрактов казачьего общества о развитии и возделывании земель в Зерноградском районе. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Иск подан в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования Зерноградский район. Ответчиками выступают муниципальное казенное учреждение муниципалитета — управление архитектуры, строительства и муниципального хозяйства, юртовое казачье общество «Мечетинский юрт» окружного казачьего общества «Черкасский округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», а также индивидуальный предприниматель.

Надзорное ведомство требует признать недействительными договоры по развитию и эксплуатации земель и договор аренды земельного участка, а также обязать ответчиков вернуть участок. В канцелярии суда «Ъ-Ростов» сообщили, между «Мечетинским юртом» и ИП было подписано три контракта на развитие земель, их обработку и сбор урожая. При этом соглашения были заключены без проведения обязательных торгов.

По данным портала rusprofile, ЮКО «Мечетинский Юрт» зарегистрирована в Ростовской области 25 апреля 2000 года. Основной вид деятельности организации — обеспечение общественного порядка и безопасности.