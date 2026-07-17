Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 17 июля

Об угрозе БПЛА нижегородцам сообщили утром.

На территории Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что об угрозе БПЛА нижегородцам сообщили сегодня, 17 июля. По данным на 14:39, режим беспилотной опасности отменили.

Также ранее региональное МЧС опубликовало инструкцию о том, как распознать беспилотник в небе и что делать при его падении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше