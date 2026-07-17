Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 17 июля

На территории Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что об угрозе БПЛА нижегородцам сообщили сегодня, 17 июля. По данным на 14:39, режим беспилотной опасности отменили.
Также ранее региональное МЧС опубликовало инструкцию о том, как распознать беспилотник в небе и что делать при его падении.
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