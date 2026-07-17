ВЦИОМ: 85% детей считают родителей главным источником жизненных ценностей

Опрос проводился с 11 по 13 ноября 2025 года. В нем приняли участие 1,2 тыс. детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет из 73 регионов России. Для респондентов 14−18 лет использовались онлайн-интервью, а детей 6−13 лет опрашивали очно.