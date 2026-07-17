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В Калининграде мужчина ударил ножом гостя из-за обиды на жену — возбуждено уголовное дело

Полицейские Калининграда задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. Инцидент произошёл днём в квартире на улице Станочной. Компания из пяти человек распивала алкоголь, когда хозяин квартиры решил, что один из гостей обидел его супругу. Между мужчинами вспыхнула ссора, и подозреваемый нанёс 48-летнему…

Источник: Янтарный край

Полицейские Калининграда задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. Инцидент произошёл днём в квартире на улице Станочной.

Компания из пяти человек распивала алкоголь, когда хозяин квартиры решил, что один из гостей обидел его супругу. Между мужчинами вспыхнула ссора, и подозреваемый нанёс 48-летнему оппоненту несколько ударов кухонным ножом в спину и живот.

Очевидцы вызвали скорую помощь, прибывшие медики сообщили в полицию. Потерпевшего экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Наряд патрульно-постовой службы доставил подозреваемого в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

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