В Калининграде мужчина ударил ножом гостя из-за обиды на жену — возбуждено уголовное дело

Полицейские Калининграда задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. Инцидент произошёл днём в квартире на улице Станочной. Компания из пяти человек распивала алкоголь, когда хозяин квартиры решил, что один из гостей обидел его супругу. Между мужчинами вспыхнула ссора, и подозреваемый нанёс 48-летнему…