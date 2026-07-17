Опубликованы кадры задержания в Санкт-Петербурге блогера Ильи Ремесло

Блогер Илья Ремесло задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, у него прошли обыски. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Ремесло будет доставлен в Москву, где Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. В марте 2026 года блогер был помещен в психиатрическую больницу после серии постов с резкой критикой российских властей.