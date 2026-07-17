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Прокуратура направила в суд дело о попытке трёх иностранцев незаконно пересечь границу в Мамоново

Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в.

Источник: KaliningradToday

отношении трёх иностранных граждан. Двое обвиняются в покушении на незаконное пересечение Государственной границы РФ, третий — в пособничестве. Дело возбуждено и расследовано ПУ ФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в апреле 2026 года двое иностранцев, находясь в Москве, привлекли знакомого к содействию. Он обеспечил их авиабилетами и разработал маршрут в обход пунктов пропуска. Затем они прибыли в Калининград, на арендованном автомобиле добрались до Мамоново и направились к границе пешком.

При попытке пересечения их задержали сотрудники ПУ ФСБ. Уголовное дело направлено в суд.

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