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В ленд-арт-парке Забайкалья открыли экотропу «Священный путь»

Вдоль маршрута длиной 3 км обустроили места для отдыха, установили деревянные качели и арт-объекты.

Источник: Национальные проекты России

Экотропа «Священный путь» официально открылась для туристов в ленд-арт-парке «Тужи» в Хилокском округе Забайкалья. Создание таких объектов соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Вдоль маршрута длиной 3 км обустроили места для отдыха, установили деревянные качели и арт-объекты — 12 скульптур, посвященных восточному календарю, а также колокол «Хан дарханай хонхо» (в переводе с бурятского — «Колокол хана-кузнеца»). Ожидается, что тропой в парке ежегодно смогут пользоваться около 3,5 тыс. человек, однако организаторы надеются, что эта цифра превысит порог в 10 тысяч туристов.

«Мы планируем развить транспортную доступность. Недалеко есть железнодорожная станция. Увеличим количество электричек и организуем трансфер до самого парка. Но это должно быть продумано, возможно, в рамках туристических групп», — рассказал и. о. зампредседателя правительства Забайкалья Павел Волков.

Всего в Забайкалье помимо «Тужи» экотропы строятся в этно-археопарке «Сухотино», на Кресловой горе на территории экокурорта «Кука», у озера Ундугун в Ивано-Арахлейском природном парке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.