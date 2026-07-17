В Прикамье для поисков девушки в селе Кын нужен квадрокоптер с тепловизором

Волонтёры, участвующие в поисках 28-летней Олеси Косаревой, ищут пилота с квадрокоптером, оснащённым тепловизором, сообщила знакомая художницы Юлия.
В Пермском крае продолжаются поиски художницы. Девушка пропала 10 июля в селе Кын. Её смыло мощным потоком воды. Чтобы сделать поиски более эффективными, волонтёры просят о помощи всех, у кого есть квадрокоптер с тепловизором.
С такой просьбой к пермякам обратилась знакомая Олеси Юлия. В разговоре с сайтом perm.aif.ru девушка уточнила, что не живёт в Пермском крае, однако всячески помогает с поисками дистанционно.
«Инициатива с дронами — добровольческая. Мы спрашивали о таком оборудовании в администрации, нам ответили, что техники у спасателей нет. При этом если нам удастся найти дрон, администрация обещала помочь с организацией поисков с его помощью», — рассказала Юлия сайту perm.aif.ru.
Сейчас нужен пилот с опытом, готовый приехать в Кын и обследовать берега Чусовой, прибрежный лес, острова и другие места, куда пешком добраться сложно. Волонтёры готовы помочь с транспортом до места. На месте есть пункт временного размещения.
Девушка также уточнила, что работу дрона планируют согласовать с руководителем поисковой операции от МЧС, чтобы обследовать те участки, где беспилотник действительно будет полезен.