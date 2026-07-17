В Прикамье для поисков девушки в селе Кын нужен квадрокоптер с тепловизором

«Инициатива с дронами — добровольческая. Мы спрашивали о таком оборудовании в администрации, нам ответили, что техники у спасателей нет. При этом если нам удастся найти дрон, администрация обещала помочь с организацией поисков с его помощью», — рассказала Юлия сайту perm.aif.ru.