14 водоемов признали безопасными для купания в Нижегородской области

В перечень разрешённых для купания мест вошли: озёра ПКиО 1‑й и 2‑й очередей, Силикатное (в Ленинском районе), Сортировочное, Пестичное и Лунское — все они расположены в Нижнем Новгороде. Также допущены к использованию озеро «У Крутой горы» в Богородске, Верхнее озеро в Семёнове, Святое озеро в посёлке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору.