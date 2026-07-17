14 водоемов признали безопасными для купания в Нижегородской области

Роспотребнадзор подтвердил безопасность купания в 14 водоёмах Нижегородской области — данные актуальны на 17 июля. Информацию об этом распространила пресс‑служба регионального Управления ведомства.
В перечень разрешённых для купания мест вошли: озёра ПКиО 1‑й и 2‑й очередей, Силикатное (в Ленинском районе), Сортировочное, Пестичное и Лунское — все они расположены в Нижнем Новгороде. Также допущены к использованию озеро «У Крутой горы» в Богородске, Верхнее озеро в Семёнове, Святое озеро в посёлке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору.
Помимо этого, купаться можно в пруду «408 км» и в реке Тёше в Арзамасе, на волжском пляже в Лыскове, а также в Верхнем пруду в Выксе.
Лабораторные исследования показали, что вода в этих водоёмах отвечает действующим санитарно‑гигиеническим стандартам.
Ранее 11 водоемов признали безопасными для купания в Нижегородской области.