В Перми рекомендуют не приближаться к телебашне на Крупской ближе 200 метров

Специалисты КРТПЦ приступят к покраске телебашни с 20 июля по 21 августа ежедневно за исключением выходных дней. На время работы монтажников вблизи передающих антенн возможна приостановка трансляции теле- и радиопрограмм. Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 09:00 до 20:00 20−24 июля будет осуществляться с пониженной мощностью.