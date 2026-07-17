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В Перми рекомендуют не приближаться к телебашне на Крупской ближе 200 метров

Ограничения введут на месяц с 20 июля.

Источник: Комсомольская правда

Главная телебашня на ул. Крупской в Перми поменяет цвет. Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о предстоящем обновлении лакокрасочного покрытия 275-метровой конструкции.

Специалисты КРТПЦ приступят к покраске телебашни с 20 июля по 21 августа ежедневно за исключением выходных дней. На время работы монтажников вблизи передающих антенн возможна приостановка трансляции теле- и радиопрограмм. Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 09:00 до 20:00 20−24 июля будет осуществляться с пониженной мощностью.

Окраска верхних ярусов телебашни связана с риском разбрызгивания краски в радиусе до 200 метров. Несмотря на применение антиразбрызгивательных технологий, рекомендуется не находиться под башней и искать пути объезда, не оставлять автотранспорт поблизости с ней.