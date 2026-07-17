В пермских дворах появятся 72 новые детские и спортивные площадки

Этим летом в Перми планируется благоустроить порядка 150 дворов в разных районах города, в 72 из них появятся новые детские и спортивные площадки. Детские игровые зоны создаются по инициативе жителей в разных районах Перми с учетом современных стандартов безопасности и комфорта для детей всех возрастов. Депутаты Пермской городской думы вместе с жителями контролируют ход этих работ.