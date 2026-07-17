В Калининградской области в июне сильнее всего вырос спрос на педагогов и работников сферы красоты

В Калининграде большинство работающих жителей хотя бы частично знают, сколько получают их сослуживцы. При этом, если выясняется, что коллега с теми же обязанностями зарабатывает больше, мужчины чаще задумываются о смене работы, а женщины предпочитают обсудить ситуацию с руководством.