На Дону легковушка снесла двух пешеходов, один погиб

В посёлке Саркел Цимлянского района произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась накануне возле дома № 20 на улице Винозаводской. По предварительным данным ГАИ, пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте — в этот момент на них наехал легковой автомобиль «ВАЗ‑21124».
В результате происшествия 54‑летний мужчина скончался, второго пешехода с травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.