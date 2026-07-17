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На Дону легковушка снесла двух пешеходов, один погиб

Об этом информирует региональное управление Госавтоинспекции.

В посёлке Саркел Цимлянского района произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне возле дома № 20 на улице Винозаводской. По предварительным данным ГАИ, пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте — в этот момент на них наехал легковой автомобиль «ВАЗ‑21124».

В результате происшествия 54‑летний мужчина скончался, второго пешехода с травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.