Микробиологи из Прикамья приступили к работе в местных больницах

По ее словам, современная модель работы микробиологической службы предполагает централизованную диагностику. Каждый поступающий в лабораторию материал исследуется с использованием всех доступных методов, что позволяет точно определить возбудителя инфекции и подобрать наиболее эффективные препараты для лечения. Объединение нескольких направлений в одну специальность даст врачам возможность комплексно анализировать результаты исследований, ускорит постановку диагноза и повысит точность назначения терапии. Для этого в лабораториях региона уже используется современное оборудование, включая системы масс-спектрометрии, технологии выявления ДНК и РНК вирусов, а также классические методы диагностики.