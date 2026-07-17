Инвестирующая 10 млрд в производство курская компания подала в суд на таможню

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») к Курской таможне на 353,7 млн руб. Компания является крупнейшим производителем растительных масел и жиров в регионе. Размер требований составляет 353,7 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Основания для претензий не разглашаются. Заявление пока не принято к производству. Ранее стороны в суде не встречались.
На Петербургском международном экономическом форуме Курская область подписала соглашение с ООО УК «Содружество» — управляющей компанией «Курскагротерминала». Документ предусматривает строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота. Объем инвестиций оценивается свыше 10,2 млрд руб.
По данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Курской области в январе 2019 года. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Управляющей организацией выступает калининградское ООО УК «Содружество». Учредителем «Курскагротерминала» является «Международная компания ООО “Содружество Рус”», чьи бенефициары скрыты. До 2021 года владельцем «Содружество Рус» было люксембургское ООО «Содружество груп С. А.». В 2025 году выручка «Курскагротерминала» составила 94 млрд, чистая прибыль — 2,4 млрд рублей.
В декабре прошлого года ГК «Содружество» запустила третью очередь маслоперерабатывающего комплекса в Касторенском районе. Мощность новой линии — 3 тыс. т в сутки, суммарная производительность всего предприятия достигла 9 тыс. т маслосырья в сутки. Совокупный объем инвестиций в реализацию трех очередей оценивается в 59 млрд руб.