Инвестирующая 10 млрд в производство курская компания подала в суд на таможню

По данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Курской области в январе 2019 года. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Управляющей организацией выступает калининградское ООО УК «Содружество». Учредителем «Курскагротерминала» является «Международная компания ООО “Содружество Рус”», чьи бенефициары скрыты. До 2021 года владельцем «Содружество Рус» было люксембургское ООО «Содружество груп С. А.». В 2025 году выручка «Курскагротерминала» составила 94 млрд, чистая прибыль — 2,4 млрд рублей.