Объявлен старт конкурса «Развитие-ЦТ» для малых предприятий

Фонд содействия инновациям (ФСИ) и Минцифры России объявили о старте конкурса «Развитие-ЦТ», который проводится по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подать заявки малые технологические компании могут до 24 августа 2026 года, сообщили в ФСИ.
Конкурс направлен на поддержку малых предприятий, разрабатывающих отечественные цифровые решения для ключевых отраслей экономики. Финансирование предоставляется на выполнение работ, результатом которых должны стать конкурентоспособные российские программные продукты и цифровые технологии.
В рамках конкурса будут поддержаны проекты по широкому спектру направлений — от машиностроения и транспорта до энергетики, агропромышленного комплекса, строительства, химической промышленности и других отраслей экономики.
Размер гранта составляет до 30 млн рублей. Средства предоставляются на проведение работ при условии внебюджетного софинансирования в размере не менее 20% от суммы гранта.
Срок выполнения работ по проекту составляет 12 или 18 месяцев. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого предпринимательства, обладающие необходимым научно-техническим заделом, правами на результаты интеллектуальной деятельности и ориентированные на создание и вывод на рынок отечественных цифровых решений. Для компаний, имеющих статус малой технологической компании (МТК), предусмотрены дополнительные преимущества при конкурсном отборе — 2 дополнительных балла при оценке заявки.
«Цифровые технологии сегодня являются одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности российской экономики. Конкурс “Развитие-ЦТ” позволяет поддержать компании, которые создают собственные отечественные программные продукты и готовы выводить их на рынок. Для нас важно, чтобы грантовая поддержка становилась инструментом масштабирования успешных разработок, ускоряла внедрение цифровых решений в различных отраслях и способствовала достижению технологического лидерства страны», — отмечает генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.
Подробная информация об условиях участия и конкурсная документация размещены на официальном сайте Фонда содействия инновациям.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.