Магнитная стимуляция и электротерапия частично омолаживают нейроны мозга

Как объясняют исследователи, центральные области этих нейронов переходили в состояние, похожее на то, в котором находятся ядра делящихся клеток. Это не приводило к формированию новых нейронов, но при этом «сбрасывало» им память, частично омолаживало нервные клетки и заставляло их образовать новые нервные окончания. Эти перемены в работе нейронов сохранялись на протяжении долгого времени, чем можно пользоваться для создания терапий не только от депрессии и шизофрении, но и ряда других болезней, подытожили исследователи.