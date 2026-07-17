Слюсарь прокомментировал снабжение донских аграриев топливом

Власти региона держат на контроле вопрос бесперебойного снабжения сельхозпроизводителей топливом — это критически важно для успешного проведения уборочных работ.
Совместно с Минэнерго России разработан механизм поставок: запрошенная квота составляет 60 тысяч тонн, первые партии уже начали поступать.
Контроль за доставкой топлива до хозяйств ведут региональные Минпром и Минсельхоз — они отслеживают весь путь ресурса: от топливных компаний до сельхозпредприятий. В Минсельхозе области работает круглосуточная горячая линия для обращений представителей хозяйств.
Особое внимание уделено ценовой политике: топливо поставляется не по биржевым котировкам и не через перекупщиков, а по официальным прайсам. Такой подход позволяет аграриям точнее рассчитывать себестоимость продукции и стабилизировать экономику хозяйств.
В правительстве региона подчёркивают: в разгар уборочной кампании время имеет решающее значение, поэтому работа по обеспечению полей горючим продолжается.