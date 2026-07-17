Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь прокомментировал снабжение донских аграриев топливом

Об этом губернатор региона сообщает в своём канале.

Власти региона держат на контроле вопрос бесперебойного снабжения сельхозпроизводителей топливом — это критически важно для успешного проведения уборочных работ.

Совместно с Минэнерго России разработан механизм поставок: запрошенная квота составляет 60 тысяч тонн, первые партии уже начали поступать.

Контроль за доставкой топлива до хозяйств ведут региональные Минпром и Минсельхоз — они отслеживают весь путь ресурса: от топливных компаний до сельхозпредприятий. В Минсельхозе области работает круглосуточная горячая линия для обращений представителей хозяйств.

Особое внимание уделено ценовой политике: топливо поставляется не по биржевым котировкам и не через перекупщиков, а по официальным прайсам. Такой подход позволяет аграриям точнее рассчитывать себестоимость продукции и стабилизировать экономику хозяйств.

В правительстве региона подчёркивают: в разгар уборочной кампании время имеет решающее значение, поэтому работа по обеспечению полей горючим продолжается.