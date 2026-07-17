Слюсарь прокомментировал снабжение донских аграриев топливом

Контроль за доставкой топлива до хозяйств ведут региональные Минпром и Минсельхоз — они отслеживают весь путь ресурса: от топливных компаний до сельхозпредприятий. В Минсельхозе области работает круглосуточная горячая линия для обращений представителей хозяйств.