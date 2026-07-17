Кровавая нимфа. Что за опасные «наноклещи» атаковали регионы России

Лето на юге России должно быть временем беззаботного отдыха, но в этом сезоне природа подкинула дачникам и туристам новую, куда более коварную угрозу. В лесах, парках и даже на городских газонах появились микропаразиты, которых в соцсетях уже успели окрестить «наноклещами». Их почти не видно, но от этого кровопийцы не становятся менее опасными: по словам врачей, «наноклещи» переносят инфекции, способные превратить человека в глубокого инвалида.Rostov.aif.ru вместе с экспертами разбирался, что это за загадочные микропаразиты и так ли они страшны, как их малюют. Корреспондент вместе с учёными и медиками выяснил, откуда взялись «наноклещи», чем они опасны и как от них защититься.
«Нужно много еды».
Термина «наноклещи» в науке не существует. Это нимфы — стадия развития между личинкой и взрослым клещом. Размер около одного-двух миллиметров позволяет им долго оставаться незамеченными на теле.
«Никаких наноклещей в России нет. Речь идёт о молодых особях известных иксодовых клещей. Они отличаются повышенной агрессивностью: для перехода на следующую стадию развития им нужно много еды», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Акаролог (акарология — раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей. — Ред.) Андрей Кочеков в беседе с rostov.aif.ru уточняет: на фото из соцсетей — нимфы Ixodes persulcatus или Ixodes ricinus. Для юга это редкость, но встречаются. Чаще такие особи появляются в особо влажные сезоны.
По словам учёного, ареал распространения иксодовых клещей охватывает весь Северо-Западный федеральный округ. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская, Мурманская области, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Вологодская, Псковская, Новгородская области, а также Ненецкий автономный округ. Влажный климат, обилие лесов и водоёмов создают благоприятные условия для клещей во всех этих регионах.
«На юге обычными видами являются клещи из родов Hyalomma и Dermacentor, которые тоже относятся к семейству иксодовых», — добавил эксперт.
Несмотря на размеры, эти кровососы переносят те же инфекции, что и взрослые клещи: энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз. Из-за малого веса их сложно обнаружить, они остаются на теле дольше, и риск заражения возрастает.
Главная опасность нимф в том, что их легко спутать с соринкой или родинкой. При беглом осмотре паразит остаётся незамеченным часами.
Точка на коже.
Истории пострадавших появляются в чатах ежедневно. Жительница донского региона Дарья Кулага рассказала, как её сын столкнулся с микропаразитом в горах Краснодарского края.
«При осмотре ничего не увидели, хорошо, что кровосос не успел напиться. В больнице сказали: “Клещ как мошка”. Мы его сняли и отправили на анализ. Всё хорошо», — делится молодая мама в беседе с rostov.aif.ru.
По её словам, размер паразита действительно был крошечным. Едва заметная точка на коже, которую легко пропустить.
Врач Максим Маценко в разговоре с нашей редакцией подчёркивает: нападения происходят в тёплое время года в лесах, парках и на дачах. Пренебрегать защитой нельзя.
«Они меньше обычных клещей, их трудно заметить, но укус может привести к тяжёлым последствиям», — предупреждает врач.
Главное правило — максимальная закрытость тела. Рубашки с длинными рукавами, брюки, головной убор. Обязательно использование репеллентов. После возвращения домой нужно тщательно осмотреть одежду и тело.
«Не пренебрегайте защитой даже в городе. Клещи встречаются и там — в парках, скверах, на газонах», — подчёркивает Максим Маценко.
Если укус всё же произошёл, действовать нужно быстро. Врач призывает в первую очередь не паниковать: далеко не каждый микроклещ является переносчиком инфекции, хотя риск всегда остаётся.
«Не пытайтесь вытащить его пинцетом или ниткой самостоятельно. Можно повредить брюшко и выпустить содержимое прямо в рану, а это резко повышает риск заражения», — предупреждает специалист.
Правильное решение — обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь. Медики извлекут паразита по всем правилам и отправят его на исследование в лабораторию. Если клещ был обнаружен в первые 24−48 часов, врач может назначить профилактический приём антибиотика.
«Клещевой энцефалит и другие инфекции проявляются не сразу. Сдайте кровь на антитела через две-три недели после укуса — это поможет отследить состояние», — советует Максим Маценко.