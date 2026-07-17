Кровавая нимфа. Что за опасные «наноклещи» атаковали регионы России

Лето на юге России должно быть временем беззаботного отдыха, но в этом сезоне природа подкинула дачникам и туристам новую, куда более коварную угрозу. В лесах, парках и даже на городских газонах появились микропаразиты, которых в соцсетях уже успели окрестить «наноклещами». Их почти не видно, но от этого кровопийцы не становятся менее опасными: по словам врачей, «наноклещи» переносят инфекции, способные превратить человека в глубокого инвалида.Rostov.aif.ru вместе с экспертами разбирался, что это за загадочные микропаразиты и так ли они страшны, как их малюют. Корреспондент вместе с учёными и медиками выяснил, откуда взялись «наноклещи», чем они опасны и как от них защититься.