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Кровавая нимфа. Что за опасные «наноклещи» атаковали регионы России

Микроклещи размером 1−2 миллиметра атакуют юг России.

Лето на юге России должно быть временем беззаботного отдыха, но в этом сезоне природа подкинула дачникам и туристам новую, куда более коварную угрозу. В лесах, парках и даже на городских газонах появились микропаразиты, которых в соцсетях уже успели окрестить «наноклещами». Их почти не видно, но от этого кровопийцы не становятся менее опасными: по словам врачей, «наноклещи» переносят инфекции, способные превратить человека в глубокого инвалида.Rostov.aif.ru вместе с экспертами разбирался, что это за загадочные микропаразиты и так ли они страшны, как их малюют. Корреспондент вместе с учёными и медиками выяснил, откуда взялись «наноклещи», чем они опасны и как от них защититься.

«Нужно много еды».

Термина «наноклещи» в науке не существует. Это нимфы — стадия развития между личинкой и взрослым клещом. Размер около одного-двух миллиметров позволяет им долго оставаться незамеченными на теле.

«Никаких наноклещей в России нет. Речь идёт о молодых особях известных иксодовых клещей. Они отличаются повышенной агрессивностью: для перехода на следующую стадию развития им нужно много еды», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Акаролог (акарология — раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей. — Ред.) Андрей Кочеков в беседе с rostov.aif.ru уточняет: на фото из соцсетей — нимфы Ixodes persulcatus или Ixodes ricinus. Для юга это редкость, но встречаются. Чаще такие особи появляются в особо влажные сезоны.

По словам учёного, ареал распространения иксодовых клещей охватывает весь Северо-Западный федеральный округ. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская, Мурманская области, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Вологодская, Псковская, Новгородская области, а также Ненецкий автономный округ. Влажный климат, обилие лесов и водоёмов создают благоприятные условия для клещей во всех этих регионах.

«На юге обычными видами являются клещи из родов Hyalomma и Dermacentor, которые тоже относятся к семейству иксодовых», — добавил эксперт.

Несмотря на размеры, эти кровососы переносят те же инфекции, что и взрослые клещи: энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз. Из-за малого веса их сложно обнаружить, они остаются на теле дольше, и риск заражения возрастает.

Главная опасность нимф в том, что их легко спутать с соринкой или родинкой. При беглом осмотре паразит остаётся незамеченным часами.

Точка на коже.

Истории пострадавших появляются в чатах ежедневно. Жительница донского региона Дарья Кулага рассказала, как её сын столкнулся с микропаразитом в горах Краснодарского края.

«При осмотре ничего не увидели, хорошо, что кровосос не успел напиться. В больнице сказали: “Клещ как мошка”. Мы его сняли и отправили на анализ. Всё хорошо», — делится молодая мама в беседе с rostov.aif.ru.

По её словам, размер паразита действительно был крошечным. Едва заметная точка на коже, которую легко пропустить.

Врач Максим Маценко в разговоре с нашей редакцией подчёркивает: нападения происходят в тёплое время года в лесах, парках и на дачах. Пренебрегать защитой нельзя.

«Они меньше обычных клещей, их трудно заметить, но укус может привести к тяжёлым последствиям», — предупреждает врач.

Главное правило — максимальная закрытость тела. Рубашки с длинными рукавами, брюки, головной убор. Обязательно использование репеллентов. После возвращения домой нужно тщательно осмотреть одежду и тело.

«Не пренебрегайте защитой даже в городе. Клещи встречаются и там — в парках, скверах, на газонах», — подчёркивает Максим Маценко.

Если укус всё же произошёл, действовать нужно быстро. Врач призывает в первую очередь не паниковать: далеко не каждый микроклещ является переносчиком инфекции, хотя риск всегда остаётся.

«Не пытайтесь вытащить его пинцетом или ниткой самостоятельно. Можно повредить брюшко и выпустить содержимое прямо в рану, а это резко повышает риск заражения», — предупреждает специалист.

Правильное решение — обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь. Медики извлекут паразита по всем правилам и отправят его на исследование в лабораторию. Если клещ был обнаружен в первые 24−48 часов, врач может назначить профилактический приём антибиотика.

«Клещевой энцефалит и другие инфекции проявляются не сразу. Сдайте кровь на антитела через две-три недели после укуса — это поможет отследить состояние», — советует Максим Маценко.

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