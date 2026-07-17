Фейком оказалась история о родах двойни в самолёте до Красноярска

История о том, как во время рейса Санкт-Петербург — Красноярск пассажирка приняла роды у соседки по креслу, оказалась фейком. Редакция krsk.aif.ru пыталась связаться с девушкой, однако она так и не ответила.
Напомним, что 14 июля в газете «Эвенкийская жизнь» вышло интервью с уроженкой Туры и выпускницей военно-медицинской академии Адэль Эралиевой. Девушка рассказала, как приняла роды у соседки прямо в самолёте. История моментально разлетелась по СМИ.
Однако этот случай так и не подтвердили в краевом Минздраве. В результате выяснилось, что девушка созналась в выдумке.