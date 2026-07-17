Крупный завод в Минске распродает недвижимость за долги

В Беларуси за долги продается имущество крупного завода. На торги через торговую площадку «БелЮрОбеспечение» выставили недвижимость Минского подшипникового завода.
При этом данную недвижимость белорусского промгиганта ранее арестовали за долги судебные исполнители отдела принудительного исполнения Мингорисполкома.
Так, с молотка продадут свыше 5,3 тысячи квадратных метров административных помещений завода. Изначальная цена — около за 4,2 миллиона белорусских рублей. Еще продаются помещения инженерно-лабораторного корпуса — 770 «квадратов» за 560 тысяч рублей. Фактически продается целое здание вблизи завода, зарегистрированное по адресу улица Жилуновича, 2/9, 1970 года постройки.
Напомним, в начале 2000 годов у МПЗ накопило огромные долги, а еще при сотрудничестве с российской компанией накопило за поставку продукции векселей на 53 миллиона российских рублей, которые не удалось предъявить к оплате. Для руководства предприятия того времени ситуация закончилась судом и внушительными сроками.
В 2023 году в Минпром заявлял об улучшении финансовых показателей завода, а также о его выходе на безубыточную работу. Этому во многом способствовало включение МПЗ в импортозамещающие союзные программы, а также получение российских кредитов.
Торги имуществом завода назначены на 21 июля.
В мае мы писали, что имущество крупного завода Минска попало под арест.
Тем временем Россельхознадзор запретил кефир известного белорусского завода. А ранее Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.