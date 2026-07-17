Крупный завод в Минске распродает недвижимость за долги

Напомним, в начале 2000 годов у МПЗ накопило огромные долги, а еще при сотрудничестве с российской компанией накопило за поставку продукции векселей на 53 миллиона российских рублей, которые не удалось предъявить к оплате. Для руководства предприятия того времени ситуация закончилась судом и внушительными сроками.