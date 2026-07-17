Воронежская область вошла в пятерку лидеров по внесению в ЕГРН границ территориальных зон

— Вхождение Воронежской области в число пяти регионов ЦФО, полностью завершивших работы по всем видам границ, — это результат слаженной работы Росреестра и региональной команды. Внесение в ЕГРН границ имеет большое значение для создания полного и точного реестра при реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). От качества и полноты сведений напрямую зависит инвестиционная, экономическая и социальная привлекательность регионов, а установление границ необходимо для эффективного управления территорией, устойчивого развития поселений и защиты интересов граждан, — отметила руководитель воронежского управления Росреестра Елена Перегудова.