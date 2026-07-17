Место установки памятника легендарному хоккейному вратарю Виктору Коноваленко определят в Нижнем Новгороде

17 июля 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провёл заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, сообщили в пресс-службе Гордумы. В повестке стояли пять вопросов, все они были подробно обсуждены и получили соответствующие решения и рекомендации.
Положительно воспринято ходатайство управляющей компании «Группа ГАЗ» об увековечении памяти легендарного вратаря Виктора Коноваленко — Комитет поручил подготовить эскиз памятника и далее обсудить возможные места его установки.
Комитет также повторно поддержал инициативу Горьковской железной дороги, профсоюзов и Совета ветеранов об установке бюста Героя Социалистического Труда, начальника станции «Горький‑товарный» Ивана Макарова на площади у памятника «Воину железнодорожнику» в микрорайоне Сортировочный (улица Гороховецкая, 12). Эксперты ознакомились с представленным эскизом бюста и одобрили проект для дальнейшего продвижения.
Рассмотрено и одобрено эскизное предложение завода «Красный якорь» по переносу и оформлению Памятника погибшим воинам на новый видовом участок предприятия — вблизи центральной проходной по Московскому шоссе. Комитет посчитал предложенное размещение оптимальным и поддержал вариант планировки прилегающего пространства.
Кроме того, поддержано предложение увековечить память выпускника школы № 138 Ленинского района Дмитрия Хрулева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции; рекомендовано установить мемориальную доску на фасаде школы, где он учился.
«Две инициативы мы рекомендовали к принятию на сессии городской Думы — об установке бюста Ивану Макарову ко Дню железнодорожника и о мемориальной доске Дмитрию Хрулеву. Кроме того, нас удовлетворил новый вариант оформления вокруг переносимого памятника завода “Красный якорь”», — прокомментировал результаты заседания Евгений Чинцов.
Ранее сообщалось, что Чинцов принял участие в открытии памятника Герою Советского Союза Александру Молеву.