Место установки памятника легендарному хоккейному вратарю Виктору Коноваленко определят в Нижнем Новгороде

17 июля 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провёл заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, сообщили в пресс-службе Гордумы. В повестке стояли пять вопросов, все они были подробно обсуждены и получили соответствующие решения и рекомендации.