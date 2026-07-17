В Ростовской области спрос на кроссоверы с пробегом вырос на 26%

В Ростовской области спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии 2026 года увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 2,1 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».