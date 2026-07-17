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На выходных в Ростовской области ночью похолодает до +6 градусов

Ночное понижение температуры и жару днем пообещали донские синоптики на выходных.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на предстоящих выходных ночная температура воздуха понизится до +6 градусов. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.

В ночь с 17 на 18 июля ожидается +11−16, местами до +6 градусов. Днем 18 июля воздух прогреется до +24−29 градусов. Ветер будет северной четверти 6−11 м/с. В отдельных территориях региона прогнозируют пожароопасность 4 и 5 класса.

В ночь на 19 июля столбики термометров ожидаются в пределах +13−18, в отдельных территориях будет до +9 градусов. Дневная температура воздуха составит +27−32, а в понедельник, 20 июля, обещают до +30−35 градусов.

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