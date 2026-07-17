Эндокринолог объяснила, почему после марафона нельзя резко останавливаться

«После длительной нагрузки важно восстановить водно-солевой баланс и запасы энергии. Одним из вариантов может быть 500 миллилитров безалкогольного пива. Оно содержит углеводы, витамины группы В, калий и кальций, необходимые для работы мышц и передачи нервных импульсов», — отметила врач.