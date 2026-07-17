Поддубный встретился с ветеранами СВО и их семьями в исполкоме ЕР

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прием ветеранов и членов семей участников спецоперации в пятницу в Центральном исполкоме «Единой России» провел представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный, сообщили на сайте партии.
«Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников СВО», — сказано в публикации.
Так, среди обратившихся был ветеран СВО из Воскресенска, который попросил помочь обустроить парковочное место для инвалидов во дворе многоквартирного дома. Герой России поддержал ветерана.
«По поручению администрации города работами займутся муниципальные службы, а контроль за их выполнением возьмет на себя депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта “Единая страна — Доступная среда” Михаил Терентьев», — подчеркнули в публикации.
Семье другой обратившейся, вдове бойца СВО, фонд «Защитники Отечества» поможет подготовить заявления на получение удостоверений членов семьи погибшего ветерана боевых действий и оформить все меры поддержки, говорится на сайте ЕР.