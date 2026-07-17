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Со станции Красноярск Северный до Дивногорска можно будет без пересадок добраться на вечерней электричке

Новый электропоезд назначается по просьбам пассажиров, которые совершали поездки из мкр. Северного на станции на правобережье Красноярска, и в Дивногорск.

С 18 июля вечерние электропоезда Красноярск Северный — Красноярск и Красноярск — Дивногорск, курсировавшие по будним дням, объединяются в единый беспересадочный маршрут Красноярск Северный — Дивногорск.

Новый электропоезд назначается по просьбам пассажиров, которые совершали поездки из микрорайона Северного на станции, расположенные на правобережье Красноярска, и в Дивногорск. Теперь им не нужна пересадка на вокзале Красноярск.

Кроме того, с учетом многочисленных обращений, новый беспересадочный маршрут Красноярск Северный — Дивногорск будет ежедневным:

отправление со ст. Красноярск Северный в 18:30; прибытие на ст. Красноярск в 19:12; прибытие на ст. Дивногорск в 20:23.

Также с указанной даты ежедневно будет выходить в рейс электропоезд Дивногорск — Красноярск Северный, ранее курсировавший по будням:

Отправление из Дивногорска в 16:17; прибытие на ст. Красноярск в 17:20; прибытие не ст. Красноярск Северный в 18:12.

Изменения будут действовать до 31 августа.

Уточнить расписание и получить актуальную информацию о графике движения электропоездов можно по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте ОАО «РЖД», на сайте «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложением «РЖД Пассажирам».