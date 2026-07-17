Напротив ТРК «Семья» демонтируют самовольно возведенную кофейню

Напротив ТРК «Семья» по ул. Народовольческой, 3 В, будет принудительно демонтирован незаконно установленный объект. Как следует из распоряжения, подписанного главой Свердловского района Андреем Летовым, речь идет о павильоне, в котором сейчас действуют четыре организации. В их числе: кофейня Gudmen, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин.