Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напротив ТРК «Семья» демонтируют самовольно возведенную кофейню

Напротив ТРК «Семья» по ул. Народовольческой, 3 В, будет принудительно демонтирован незаконно установленный объект. Как следует из распоряжения, подписанного главой Свердловского района Андреем Летовым, речь идет о павильоне, в котором сейчас действуют четыре организации. В их числе: кофейня Gudmen, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин.

Напротив ТРК «Семья» по ул. Народовольческой, 3 В, будет принудительно демонтирован незаконно установленный объект. Как следует из распоряжения, подписанного главой Свердловского района Андреем Летовым, речь идет о павильоне, в котором сейчас действуют четыре организации. В их числе: кофейня Gudmen, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин.

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.