Егор Мухин станет генеральным директором пермского Театра-Театра

Генеральным директором пермского академического Театра-Театра с 20 июля стане Егор Мухин, сообщает «Новый компаньон».
Новую редакцию устава утвердили неделю назад. Приказ о назначении Егора Мухина гендиректором подписали 17 июля, в должность он вступает 20 числа. В театре Мухин работает с 2017 года, с 2021-го — исполнительный директор. В апреле после увольнения Бориса Мильграма он исполнял обязанности художественного руководителя.
В интервью «Новому компаньону» Егор Мухин пояснил: театр идёт по пути крупнейших российских театров, где первое лицо — администратор. Из-за сложной системы госфинансирования важно соблюдать формальности и правильно оформлять все процессы.
От конструкции с разделением полномочий — когда учредитель, худрук и директор заключают трёхсторонний договор — в театре отказались. По словам Мухина, такой опыт был в Москве и «провалился»: возникало много конфликтов, каждый тянул одеяло на себя. Модель, где учредитель нанимает директора, а директор — художественного руководителя, признали более эффективной.
В Министерстве культуры подтвердили: генеральный директор — полноценное первое лицо, именно он будет нанимать худрука, учредитель лишь согласовывает штатное расписание. Художественное руководство сохранится, возможны варианты с введением одной или обеих должностей.
В ведомстве также отметили: если суд восстановит в должности Бориса Мильграма, решение будет исполнено. Дата рассмотрения кассационной жалобы минкульта пока не назначена, по оценкам юристов, — в ближайшие полгода.