Егор Мухин станет генеральным директором пермского Театра-Театра

От конструкции с разделением полномочий — когда учредитель, худрук и директор заключают трёхсторонний договор — в театре отказались. По словам Мухина, такой опыт был в Москве и «провалился»: возникало много конфликтов, каждый тянул одеяло на себя. Модель, где учредитель нанимает директора, а директор — художественного руководителя, признали более эффективной.