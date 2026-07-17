В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи

— Сегодня мы говорим о том, что мы вместе, что мы едины. Наш Верховный Главнокомандующий объявил этот год Годом единства народов России. Мы объединились вокруг нашего Президента, объединились на передовой, объединились во имя защиты нашей Родины, — отметил всероссийский атаман.