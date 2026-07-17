Около 1 млн человек выпустили колледжи и техникумы в РФ в этом году

«В 2026 году система среднего профессионального образования демонстрирует рекордные показатели. Мы фиксируем интерес к инженерным и ИТ-специальностям, которые стали самыми массовыми на демонстрационных экзаменах. Отдельно подчеркну: мы наращиваем объемы целевого обучения. И мы видим, что это эффективный инструмент, который помогает связывать амбиции ребят с реальными потребностями заводов и компаний. Колледжи становятся точкой входа в профессию с гарантией трудоустройства», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.