Около 1 млн человек выпустили колледжи и техникумы в РФ в этом году

Примерно 1 млн молодых специалистов выпустили на рынок труда колледжи и техникумы РФ в этом году. Это самый высокий показатель за последнее время: еще 5 лет назад выпуск составлял около 700 тыс. человек, сообщается на сайте российского правительства.
«Мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров — это отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин. В этом году количество бюджетных мест в колледжах увеличено на 30 тыс. — до 880 тыс., растет число кластеров федерального проекта “Профессионалитет” нацпроекта “Молодёжь и дети”. Важно, что усилия по развитию системы СПО приносят конкретные результаты. Работодатели активнее размещают предложения на целевое обучение, а студенты выбирают направления, важные для технологического лидерства нашей страны», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Самыми массовыми среди сдающих государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена стали направления: «Информационные системы и программирование», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварщик», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
«В 2026 году система среднего профессионального образования демонстрирует рекордные показатели. Мы фиксируем интерес к инженерным и ИТ-специальностям, которые стали самыми массовыми на демонстрационных экзаменах. Отдельно подчеркну: мы наращиваем объемы целевого обучения. И мы видим, что это эффективный инструмент, который помогает связывать амбиции ребят с реальными потребностями заводов и компаний. Колледжи становятся точкой входа в профессию с гарантией трудоустройства», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Впервые в этом году состоялся выпуск по совершенно новым программам: специальности «Обеспечение деятельности службы занятости населения» и профессиям «Мастер вертикального транспорта» и «Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения».
Одним из инструментов адресной кадровой поддержки предприятий служит целевое обучение. В 2026 году на портале «Работа России» в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» уже размещено более 44,1 тыс. предложений, а до конца года планируется — свыше 80 тыс. На сегодня подано более 18,2 тыс. заявок на целевое обучение по программам СПО, заключено свыше 6 тыс. договоров. Крупнейшими индустриальными заказчиками выступают ГК «Ростех», ГК «Росатом», АО «Уральская сталь», ОАО «РЖД».
Ожидается, что в новом учебном году в учреждения СПО поступят примерно 1,4 млн ребят. На 2026/27 учебный год утверждено 880 тыс. бюджетных мест. По прогнозу Минтруда, 66% замещающей кадровой потребности — это специалисты со средним профессиональным образованием.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.