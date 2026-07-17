В Ворошиловском районе Волгограда отключат воду на двух улицах 18 июля

Смотрим список адресов, где пройдут отключения воды в Ворошиловском районе Волгограда 18 июля 2026 года. На эту субботу «Концессии» снова наметили плановые работы по переврезке водовода. Пересохнут краны в жилых домах на двух улицах с 10.00 до 19.00.