Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ворошиловском районе Волгограда отключат воду на двух улицах 18 июля

Смотрим список адресов, где пройдут отключения воды в Ворошиловском районе Волгограда 18 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Смотрим список адресов, где пройдут отключения воды в Ворошиловском районе Волгограда 18 июля 2026 года. На эту субботу «Концессии» снова наметили плановые работы по переврезке водовода. Пересохнут краны в жилых домах на двух улицах с 10.00 до 19.00.

Отключат воду в Ворошиловском районе на день 18 июля на улице Клинская, 32А, 33, 34, 35 и улице Профсоюзная, 5А. Не забудьте сделать запас воды.

Более массовые отключения воды ожидают в субботу жителей Кировского района Волгограда. Смотрим, кому не повезет.