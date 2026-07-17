8 матчей проведет воронежский «Буран» в рамках подготовки к сезону-2026/27

7 — 8 августа «ураганные» примут на PLATINUM Arena саратовский «Кристалл». А 13 августа «Буран» сыграет на льду «Кристалла». 17 августа воронежцы примут в «Юбилейном» «Рязань-ВДВ», а 21 — 22 августа проведут два поединка в Москве со «Звездой». Завершат предсезонку наши парни матчами в «Юбилейном» — против тульской АКМ (27-го) и «Тамбова» (28-го).