«Страха нет, только надежда»: дизайнер из Челябинска взяла шефство над зеленоградской кирхой XIV века

Кирха в Куменене появилась в XIV веке. Фундамент сложили из валунов, само здание в готическом стиле возвели из кирпича. Позже с юго-западной стороны пристроили дополнительное помещение, а с севро-востока — ризницу. Готические звёздчатые своды обрушились ещё в XVII веке и были заменены плоским деревянным потолком. Со временем в кирхе появились колокола, резной деревянный иконостас и орган. Во время войны здание пострадало: башня попала под артиллерийский обстрел. До середины 1990-х кирху использовали как склад, и её состояние постепенно ухудшалось. В 2005 году обрушилась крыша над алтарём.